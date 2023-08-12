公路串燒8死6傷 貨車超載肇事

【本報綜合報道】甘肅張掖市連霍高速公路上月17日發生連環車禍，造成8死6傷。公安部交通管理局周四通報，其原因是肇事重型半掛貨車嚴重超限超載，行經長下坡路段制動失效、車輛失控。當局已依法對肇事重型半掛貨車司機和實際所有人，涉嫌非法改裝貨車、違法裝載、違規秤重的相關責任人採取刑事強制措施。有關問題線索和相關部門及人員管理責任還在進一步深挖細查。