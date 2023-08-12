河北洪澇損失千億 急援災民保障衣食

河北省政府新聞辦昨日在石家莊市召開河北省防汛救災暨災後重建新聞發布會，公布該省此次洪澇災害截至周四有29人因災死亡，仍有16人失聯，波及110個縣市區。全省將災後重建作為重點工作，計劃用兩年時間完成重建。財政部、應急管理部昨日再宣布，緊急預撥14.6億元（人民幣‧下同，約15.8億港元）中央自然災害救災資金救災。

擬2年時間完成重建 發布會上公布，河北近日遭受罕見的特大暴雨洪水災害，期間全省降雨量折合水量275億立方米，保定、石家莊、邢台等局部地區24小時降水量超過400毫米。本輪降雨的最大雨量出現在邢台市臨城縣梁家莊村，累計降雨量達1,008.5毫米。官員在會上向因公犧牲和不幸遇難者，致以沉痛哀悼並默哀。

截至周四的初步統計顯示，全省有388.86萬人遭受洪澇災害，31.97萬公頃農作物受災，其中13.15萬公頃絕收，4.09萬間房屋倒塌，15.55萬間房屋嚴重損壞，1,150所中小學校、幼兒園和1,871家醫療機構受損，災區交通、電力、通訊、水利等基礎設施受損嚴重，全省直接經濟損失958.11億元（約1,043億港元），整體受災情況仍在統計核實中。

針對近期京津冀及東北地區嚴重暴雨洪澇災害，內地昨日再預撥中央自然災害救災資金，支持北京、天津、河北、黑龍江、吉林5省市防汛救災工作，重點用於受災群眾救助，保障災民基本生活，迅速啟動倒損住房恢復重建等事項。內媒指，加上此前已預撥資金，入汛以來，中央財政已下達各項防汛救災資金77.38億元（約83.9億港元）。本報綜合報道