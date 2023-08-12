8月12日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月12日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
廣東中低磁浮軌道貫通
廣東清遠磁浮旅遊專線軌排（即軌道框架）周四全線貫通，計劃今年底建成初期營運。它是廣東首條中低速磁浮旅遊專線，初期工程線路全長約8公里，最高運行速度每小時120公里，車輛定員每列315人。（中新社）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230812-0812_00178_007/廣東中低磁浮軌道貫通
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc