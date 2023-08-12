兩岸國際

廣東中低磁浮軌道貫通
廣東清遠磁浮旅遊專線軌排（即軌道框架）周四全線貫通，計劃今年底建成初期營運。它是廣東首條中低速磁浮旅遊專線，初期工程線路全長約8公里，最高運行速度每小時120公里，車輛定員每列315人。（中新社）
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