平價酒店10‧1檔期漲價5倍惹議

【本報綜合報道】暑假期間，內地多個景區擠滿遊客，酒店價格上漲引發熱議。雖然距離十一假期還有一段時間，但該期間上海、廈門、大理、麗江多個熱門城市部分經濟型酒店價格已破千元（人民幣‧下同），有酒店平時最低約200元（約220港元）的房型，直接漲到超過1,300元（約1,410港元）。

內媒周三在多個在線預訂平台調查發現，武漢、西安、北京、鄭州、杭州、南京、昆明、上海、廣州、深圳、海口、三亞等地近來成為暑期出遊熱門城市，上海迪士尼度假區、北京環球影城度假區和廣州長隆旅遊度假區在暑期熱門主題公園中排名前三。舟山花鳥島、福州平潭島、汕頭南澳島、秦皇島仙螺島及煙台的養馬島等小眾海島，也成為年輕遊客關注的避暑勝地。

麗江官方稱會管控 內地網民近日開始熱論「十一假期多個經濟酒店價格破千」、「月薪2萬住不起（經濟型連鎖酒店）漢庭、如家」等情況，不少人已開始規劃十一假期的行程。多個預訂平台顯示，十一假期間北京、上海、廈門等地多個經濟型酒店有較大漲幅，雲南大理有酒店漲價千元，麗江有房型貴5倍。麗江市官方回應則稱，酒店漲價是市場行為，政府會管控，但大多數時候由市場主導。