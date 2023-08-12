內地團搶出行 台灣無份

查詢倍數上升 遊英日迅售罄 文旅部周四宣布新增78個國家和地區，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關地方出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，總數增至138地。內媒昨日報道，不少旅行社火速上架新旅行團，多個首發團產品即日已售罄。然而，大陸仍未開放旅行團赴台灣，有資深觀光業人士嘆言：「希望不要等到花兒也謝了！」

眾信旅遊集團指消息發布後，集團官網數據及呼叫中心電話呼入量瞬時上漲200%，短線方面日本、南韓、土耳其諮詢度和關注度較高；長線方面澳洲、奧地利、荷蘭、德國、英國、比利時以及北歐成關注重點。嶺南商旅集團旗下廣之旅則指截至周四下午，該社於10月3日出發、每人售價15,899元（人民幣‧下同，約1.7萬港元）的「日本東京、北海道7天」首團已售罄；同月19日出發、每人售價19,999元（約2.2萬港元）的「英國11天」團也收滿。

日零售業冀重現爆買 南韓韓聯社周四報道，因應中國重開赴韓團隊遊，南韓免稅店及化妝品行業正開發針對華客產品，同時安排促銷活動。南韓文化體育觀光部同日也表示，下月將在中國舉辦旅遊推介活動，期望能夠吸引遊客赴韓。日本零售業期待正在復甦的訪日外國人消費進一步擴大，重現昔日的「爆買」景象，航空公司亦考慮增加來往中日的航班。截至昨日，大陸已有53艘由上海出發的郵輪，申請中途停靠南韓濟州港口；濟州港和江汀港明年3月前的停靠申請全部截止。上述郵輪停靠濟州後會前往日本，每艘一般載逾千名大陸客。

台灣有資深觀光業人士表示，兩岸民間業者從今年初新冠疫情解封以來的熱情高漲、滿懷期待，直到進入下半年，今年第三季都已過了一半，還是未見兩岸旅行團互相開放的曙光，直言期待值持續下降中。該人士又指，雖然兩岸政治大環境氣氛不佳，兩岸民眾到對岸旅遊意願仍高，但認為不論是旅行團或自由行，都必須陸方、台方雙向同時互開。

兩岸旅團尚未互開放 台灣行政院副院長鄭文燦昨日表示，大陸禁止旅客到台灣，責任在大陸，不在台灣。台灣交通部長王國材說，大陸希望台灣團客赴大陸旅遊，但卻禁止大陸團客到台灣，觀光局透過「小兩會」傳達希望雙方能談開放團客，卻被已讀不回。台灣時代力量立委陳椒華聲稱，大陸不願意開放對岸人民來台旅遊，長遠來看對台灣經濟不會造成影響。國民黨立委陳玉珍則認為，大陸旅客能對離島和台灣經濟帶來極大幫助，尤其餐廳和飯店業者更是等候陸客多年，人潮能帶來錢潮，促進經濟發展。本報綜合報道