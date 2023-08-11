美國太空總署周三發布由詹姆斯‧韋布太空望遠鏡最新拍攝，距離地球最遠恒星埃蘭迪爾（Earendel）的近紅外照片（圖），首次揭露埃蘭迪爾光譜呈藍白色，溫度達太陽兩倍以上，亮度是太陽約一百萬倍。埃蘭迪爾距離地球280億光年，名字源自古英語中的晨星。科學家希望新發現能成為人類了解宇宙原初恒星的一步。