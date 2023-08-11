法洞窟嬰髂骨出土 建構人類新圖譜

法國舊石器時代遺址倫內洞窟（Grotte du Renne），早前出土一塊4.5萬年前的嬰兒髂骨，但最新發現髂骨不屬於洞窟任何已知人種。人類學家認為髂骨屬於早期現代人分支，可能開創新的人類譜系。論文已在國際綜合自然科學期刊《科學報告》發表，有助了解不同人種在人類進化的相互作用。

遺址揭中層存兩種人類 倫內洞窟是歐洲知名考古研究地點，洞窟遺址分為不同地層，下層出土尼安德特人骸骨，代表尼安德特人居住時期，上層則代表解剖學上的現代人生活時期。研究小組發現一個中間層，代表兩種人類共存。研究人員比較嬰兒髂骨，發現它的形狀與尼安德特人髂骨明顯不同，並與現代人髂骨略有不同，也略微超出近代變異範圍。

證髂骨屬獨特智人血統 髂骨是構成人類骨盆的三塊骨頭之一，論文認為嬰兒髂骨代表一種獨特智人血統。理論認為，基於倫內洞窟一個技術文化複合層發現石器，現代人當年可能開發了石器工具，而尼安德特人則採用甚至改造了工具，以適應獨特需求，現象可能發生在尼安德特人和現代人在歐洲各地共存的時期。本報綜合報道