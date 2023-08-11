美沙會談 供民用核能換疏遠中國

【本報綜合報道】美媒周三報道，美國和沙特阿拉伯正談判一份協議，為沙特與以色列關係正常化鋪路，同時換取以色列向巴勒斯坦讓步，以及美國向沙特提供安全保證和民用核能援助。美國則要求沙特協助對抗中國影響力，包括承諾不讓中國在沙特興建軍事基地。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，談判仍有一條很長的路，暫未就談判框架達成共識。

要求限制華為 美元買賣石油 美國官員透露，美國國家安全顧問沙利文和沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼兩周前在吉達會面，雙方官員現時討論特定議題，包括沙特請求美國協助發展民用核項目、提供安全保障，沙特亦尋求以色列在巴勒斯坦問題讓步。作為交換條件，美國要求沙特在經濟和軍事上與中國保持距離，不准中方在沙特建軍事基地，沙特也要限制使用中國科技公司華為的技術，以及在石油交易使用美元。

穆罕默德‧薩勒曼對達成協議態度認真，但未準備好與以色列建立全面外交關係，亦不急於建交，特別是以色列的極右翼政府反對巴勒斯坦立國。美國總統拜登亦未決定願意付出何等代價。另一個問題是，暫時未知以色列願意作何等讓步，換取與沙特建交。以色列國家安全顧問哈內格比表示，談判人員未與以色列領導人討論特定議題，「我們不知從何開始，他們之間仍在處理基本問題」，所以磋商是言之尚早。對於美國支援沙特民用核項目或為後者研發核武鋪路，哈內格比指有信心美國的任何決定都能回應以方疑慮。