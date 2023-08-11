法殘疾人度假屋火11死

法國東北部上萊茵省溫策奈姆鎮一間殘疾人士度假屋周三發生大火，造成至少11人死亡，一人受傷。涉事度假屋的下層是以石頭建造，上層則完全是木造，屬於當地的傳統風格，這可能是火勢蔓延得快的部分原因。當局正調查事件，以確定火災發生時的狀況以及該幢私人建築物是否符合安全規定。 （綜合報道）