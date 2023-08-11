頭中3槍 厄國總統候選人遇刺身亡

【本報綜合報道】厄瓜多爾總統候選人比利亞維森西奧周三在首都基多北部出席競選活動時遭遇刺殺，頭部連中3槍身亡，終年59歲；槍手事後與警方駁火時遭擊斃。事發時距離該國大選僅11日，比利亞維森西奧曾多次表示收到人身安全威脅；總統拉索對事件感到憤怒和震驚，承諾會懲罰涉事者。

槍手被警方擊斃 比利亞維森西奧的競選團隊人員指，比利亞維森西奧當日下午6時左右準備上車時，一名男子突然趨前向他開槍，他的頭部連中3槍，當場身亡。

現場發現50多個彈殼，另外有80多人受傷。網傳情況可見，現場傳出槍聲後，民眾尖叫和慌忙走避。警方數小時後成功追捕槍手，期間雙方駁火，槍手遭擊斃。

拉索在社交網公布比利亞維森西奧的死訊後，形容事件是有組織有預謀的犯罪。厄瓜多爾全國選舉委員會周三晚發表聲明，反對一切試圖破壞大選的暴力行為。美洲國家組織也發表聲明，譴責槍擊事件。

厄瓜多爾將於本月20日舉行總統選舉，比利亞維森西奧是8名候選人之一，他曾任記者，後來出任國會議員，以反貪腐見稱。

在各總統候選人中，他的支持度排在中間位置，他上周曾指自己和競選團隊被販賣集團的領袖恐嚇。警方也證實，自上月起比利亞維森西奧曾多次收到威脅訊息並已報案，警方此前已立案調查。

比利亞維森西奧