金正恩：全力加強備戰

罷免總參謀長 李永吉再上場 北韓領袖金正恩周三主持勞動黨第八屆中央軍事委員會第七次擴大會議，決定以攻勢性軍事行動全面加強備戰。會議決定免去上任僅7個月的朴秀日總參謀長職務，由次帥李永吉接替，後者時隔4年再次出任總參謀長。

會議在勞動黨中央黨部大樓舉行，金正恩在會上分析朝鮮半島局勢，提出抓緊練兵、主動備戰的結論。金正恩站在南韓地圖前作出部署，並指向首爾附近及雞龍台陸海空三軍本部。會議審議前線作戰軍團編制方案和各項作戰任務，提出以壓倒性火力消滅敵人。

中央軍委下達前線部隊適應更大作戰地區和新型作戰計劃的軍事行動重要方針，並由金正恩簽署。金正恩強調要建立一支強大軍隊，趕在敵人動武前搶先壓制，並在開戰後全面挫敗敵軍各種進攻。他表示，軍需工業部門每一家工廠、企業所要全面開展武器裝備量產鬥爭，適應現代化作戰需求。

將美韓軍演定性為侵朝預演 美國及南韓將於本月21日至24日舉行「乙支自由護盾」聯合軍演，北韓向來把乙支聯演定性為侵朝戰爭預演，事前召開中央軍委擴大會議意在籌劃對策。北韓於2月至4月期間，曾連續召開中央軍委擴大會議，討論備戰態勢。

南韓統一部官員昨日表示，針對朝方將半島局勢惡化的責任推給外部因素，並聲稱將採取攻勢姿態備戰的說法，批評朝方賊喊捉賊，聲稱量產武器，令人憤慨。該官員警告，北韓加強備戰、提升武力，將推動韓美延伸威懾力和壓倒性應對態勢日趨鞏固，敦促朝方勿將已匱乏的資源用於武力戰爭和閱兵式，而投向改善民生。

另對於北韓預告將於建政75周年紀念日舉行民間武力閱兵式一事，統一部官員評價稱，平壤過往從來未預告閱兵式或一年舉行3次閱兵式，形容情況罕見。本報綜合報道

李永吉 朴秀日