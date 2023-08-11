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台中戰機操演 起火急降
台灣空軍台中清泉崗基地將於明日舉辦航空嘉年華活動，昨日上午進行預演。詎料一架經國號（IDF）戰機執行單機飛行展示操演時引擎異常，突然起火，飛行員緊急降落。目前人機平安，空軍派人調查故障原因。航空嘉年華活動除派出3型主力戰機展示飛行性能，台製勇鷹高級教練機亦將演練衝場。（綜合報道）
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