兩岸國際

台中戰機操演 起火急降

台灣空軍台中清泉崗基地將於明日舉辦航空嘉年華活動，昨日上午進行預演。詎料一架經國號（IDF）戰機執行單機飛行展示操演時引擎異常，突然起火，飛行員緊急降落。目前人機平安，空軍派人調查故障原因。航空嘉年華活動除派出3型主力戰機展示飛行性能，台製勇鷹高級教練機亦將演練衝場。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc