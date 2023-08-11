中方否認抹黑加國華裔議員

莊文浩

【本報綜合報道】加拿大全球事務部於周三指出，相信北京利用通訊應用程式微信對保守黨華裔國會議員莊文浩（Michael Chong）進行抹黑行動，加方將向中國駐加拿大使團提出關切。中國駐加拿大使館發言人批評，上述完全是無稽之談，是對中方赤裸裸的污衊抹黑，中方對此強烈不滿和堅決反對。

全球事務部指今年6月就加拿大一場補選監控社交平台時，發現微信一個有協調的新聞帳戶於5月4日至13日發表大批關於莊文浩的錯誤或誤導論述，該資訊對莊文浩及其家人不構成直接威脅，但就他的背景、政治立場等作虛假聲明。加方指分析顯示中國很可能在這個訊息行動中發揮作用，但由於是隱秘行動，無法確定有中國下令和指揮的明確證據。

莊文浩批評北京干預加拿大民主，很明顯渥太華要做更多對抗來自中國的干涉，同時反映加拿大需要就外國干預問題進行公開和獨立的公眾諮詢。中國駐加大使館發言人指控，表明中國反對任何干涉一國內政的行為，中方從來沒有干預加拿大內政，亦無意這樣做。