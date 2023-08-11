稱國安風險高 美禁3高科技領域對華投資 涵蓋港澳

美國總統拜登周三簽署行政命令，禁止美國的企業與個人對中國3個高科技領域的投資，涵蓋半導體與微電子、量子訊息技術，以及人工智能。即使在禁令不適用的情況下，該行政命令亦要求美方法人向政府通報對這3個領域的投資。對此，中國外交部發言人翌日表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

涉半導體與微電子 量子訊息 AI 拜登在行政命令中指出，「受關注國家」正實施全面長期戰略，指導、促進或以其他方式支持敏感技術與產品進步，這些技術和產品對此類國家的軍事、情報、監視或網絡支持能力的發展至關重要。此類國家透過研發、獲取和轉移世界尖端科技，消除民用與商用部門以及軍事與國防工業部門之間壁壘，以實現軍事主導地位。它們在半導體和微電子、量子訊息技術與人工智能方面快速進步，大大增強對美國國安活動威脅的能力。該行政命令的附件中，列出其所針對的「受關注國家與地區」為中國、香港和澳門。

在拜登簽署行政命令前幾小時，美國高層官員向傳媒進行背景簡報，聲稱行政命令確保美國國家安全利益的同時，也維持對外開放投資的長期承諾。美國奉行的是降低中國風險的政策，採取有針對性的國家安全行動，而非經濟脫鈎；又指這項行政命令是試圖阻止中國獲得和使用最先進的技術，以促進軍事現代化並破壞美國國家安全。官員也指出，將會提供明確的指示，以分別禁止和須作通知的內容，而相關規定要到明年才會生效。

華外交部提嚴正交涉促撤限制 中國外交部發言人昨日強調，中方對美方執意出台對華投資限制措施強烈不滿，對方打着「國家安全」的幌子，限制美國企業對華投資，大搞泛安全化、泛政治化，其真實目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利。發言人強調美方的行為其實質是搞逆全球化、去中國化。中方已向美方提出嚴正交涉，並要求立即撤銷錯誤決定，取消對華投資限制；將密切關注有關動向，堅決維護自身權益。

中國商務部發言人指摘，美方限制本國企業對外投資，打着「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鈎斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全。中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，不要人為阻礙全球經貿交流與合作，不要為世界經濟恢復增長設置障礙。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇指，對美國新的投資限制非常失望，此舉將嚴重損害中美企業和投資者的利益。本報綜合報道