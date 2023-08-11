兩岸國際

速滑前選手 被凍485萬元股權

內媒周三報道，國家隊女子短道速滑前選手王濛正被凍結總值445萬元人民幣（約485萬港元）股權。王濛工作室同日重申，王濛未被帶走，也沒有配合調查，正生活在陽光之下。38歲的王濛在黑龍江七台河出生，曾在2006年及2010年冬奧合共奪得4面金牌。（綜合報道）
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