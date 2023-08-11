醫院高層涉任學生動手術 致兩死

【本報綜合報道】湖南長沙的中南大學湘雅三醫院近日有9名醫務人員，聯合簽名實名舉報一名呼吸科主任，指其放任無手術操作資格的學生單獨進行支氣管鏡檢查，導致3個月內發生兩宗患者死亡事件，該主任事後更偽造醫療文書，要求其他醫生簽字承擔責任。院方回應指，正在核實舉報情況。

偽造文書卸責 9人實名舉報

內媒昨日指被本科室醫務人員舉報的，是湘雅三醫院呼吸與危重症醫學科的主任孟婕。舉報信稱，該院呼吸科建科以來至去年，從未出現支氣管鏡檢查後死亡事件，但去年5月至8月期間卻出現兩宗，相關操作均由孟婕的學生鄒×單獨完成，當時其工作未滿一年，為試用期員工，無國家醫療行政部門及該院醫務科授權的手術操作資格。