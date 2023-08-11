內地企業假招聘 騙履歷高價轉售

【本報綜合報道】內地分類資訊生活服務平台「58同城」母公司58集團被揭發假招聘騙履歷表，再高價賣給培訓機構作招生宣傳，逾一年來從中收取回佣超過200萬元人民幣（約220萬港元）。內地律師周三表示，「倒賣」履歷表行為或涉嫌侵犯公民個人訊息罪及非法獲取公民個人訊息罪。

律師指涉侵犯個人訊息罪 內媒近日從總部設於北京的58集團內部獲取資料顯示，出售的大學畢業生履歷表中，單份履歷表報價在30至2,000元（約33至2,200港元）不等，其中博士生履歷表價格高達每份約1,500元（約1,650港元）。大量學生群體個人資料成為牟利工具，近20間企業向其合作採購履歷表，包括某巨頭物流公司、飲料行業獨角獸及企政單位。

有前員工透露，58集團打包售賣的履歷表均來自新華英才招聘平台，該平台系統後台數據的基本資訊並無「加碼」保護，對方可直接調取用於售賣，目前數據庫內有近200萬份履歷表。該平台更針對校園群體虛構不存在或早已停止招聘的職位，大學生在投遞履歷表後並不會有企業聯繫。該平台的招聘公眾號目前有近200萬粉絲，用戶若通過公眾號投遞履歷表，需強制關注該公眾號，用戶對此並不知情。