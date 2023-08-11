破79宗AI換臉案 拘515人

突破驗證系統

公安部網絡安全保衞局副局長李彤表示，犯罪分子用於實施「AI換臉」的物料主要為照片，特別是身份證照片，同時結合人員姓名、身份證號來突破人臉識別驗證系統。為防範和打擊此類新型犯罪，公安機關聯合國家重點實驗室等單位，開展人臉識別與活體檢測技術安全測評，覆蓋重點應用程式，及時發現人臉識別驗證系統存在的風險隱患，通報營運主體升級安全保護措施和人臉識別算法。