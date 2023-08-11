破79宗AI換臉案 拘515人
【本報綜合報道】公安部昨日召開新聞發布會，通報公安機關打擊侵犯公民個人資料違法犯罪成效情況。其中在「淨網」專項行動，組織破獲79宗「AI（人工智能）換臉」案件，抓獲515名疑犯。
突破驗證系統
公安部網絡安全保衞局副局長李彤表示，犯罪分子用於實施「AI換臉」的物料主要為照片，特別是身份證照片，同時結合人員姓名、身份證號來突破人臉識別驗證系統。為防範和打擊此類新型犯罪，公安機關聯合國家重點實驗室等單位，開展人臉識別與活體檢測技術安全測評，覆蓋重點應用程式，及時發現人臉識別驗證系統存在的風險隱患，通報營運主體升級安全保護措施和人臉識別算法。
該部門立足於資訊安全和數據安全，參與有關政策法規的制訂工作，明確了個人資料認定標準、行業規範和企業責任，並同步開展行政執法工作，巡查5.5萬家互聯網企業，辦理1.3萬餘宗行政案件，處罰了一批超範圍採集公民個人資料的手機應用程式營運公司，修補逾3,000個安全漏洞等。
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