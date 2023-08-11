內地恢復78地外遊團

美國

包括美澳日韓 文化和旅遊部辦公廳昨日發布關於恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務的通知，涉及日本、南韓、澳洲、美國等78地，即日起恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家和地區的出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

文旅部向各省、自治區、直轄市文化和旅遊廳（局），新疆生產建設兵團文化體育廣電和旅遊局發出通知，指自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。為進一步服務經濟社會發展，該部門公布新一批放寬的國家和地區名單。

籲文明健康出行 第三批名單中，亞洲國家還包括印度、土耳其、以色列等12地；非洲有摩洛哥、莫桑比克等18地；歐洲有英國 、德國、芬蘭等27地；北美洲還有墨西哥、牙買加等8地；南美洲有秘魯、厄瓜多爾等6地；大洋洲還有巴布亞新幾內亞等7地。通知要求各地強化責任擔當，指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，落實「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，切實維護旅遊市場秩序，保障遊客合法權益。

外交部昨日表示，今年2月以來，中方分批試點恢復中國公民出境團隊旅遊，總體實施情況良好。國際客運航班目前持續恢復，中國民眾出境旅遊意願上升。為了給民眾赴境外旅遊觀光創造便利條件，中方昨日起進一步擴大中國公民出境團隊遊國家和地區範圍，主管部門將指導旅遊企業周密組織實施。當局希望出境遊客做好行前準備，注意自身安全，增強安全文明健康出行意識。本報綜合報道

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