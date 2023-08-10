研台灣豐玉姬鱷化石 學府證當地最大爬蟲
台灣大學近日發表最新研究成果，科學系副教授蔡政修與台大生態學與演化生物學研究所碩士畢業生卓義揚耗時逾4年，發現當地生命史中目前所知最大爬蟲類兼特有物種的鱷魚化石「台灣豐玉姬鱷」，估計其長達7米。研究已刊於《古生物學期刊》。
原以為是馬來鱷
台大表示，鱷魚幾乎不在台灣生物多樣性的討論範圍，但1972年有首種台灣特有種鱷魚被命名，是生存於更新世、已滅絕的台灣馬來鱷，當時由日本的古生物學家鹿間時夫發表，該件從台南發現的鱷魚化石標本被典藏在日本國立自然科學博物館。蔡政修將化石標本借回台灣作深入研究後，發現牠並非馬來鱷，而是已完全滅絕的豐玉姬鱷。
經進一步分析與估計，該件標本與日本大阪發現的豐玉姬鱷有明顯的形態差異，故為其更名為台灣豐玉姬鱷。台大指該種鱷魚體形比目前全球現有最大的鹹水鱷更大，期望未來的古生物研究成果能讓大眾更了解台灣生物滅絕的問題與原因，以應對氣候變化等議題。本報綜合報道
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