研台灣豐玉姬鱷化石 學府證當地最大爬蟲

原以為是馬來鱷

台大表示，鱷魚幾乎不在台灣生物多樣性的討論範圍，但1972年有首種台灣特有種鱷魚被命名，是生存於更新世、已滅絕的台灣馬來鱷，當時由日本的古生物學家鹿間時夫發表，該件從台南發現的鱷魚化石標本被典藏在日本國立自然科學博物館。蔡政修將化石標本借回台灣作深入研究後，發現牠並非馬來鱷，而是已完全滅絕的豐玉姬鱷。