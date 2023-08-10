朝鮮半島打風 兩韓嚴陣以待

南韓總統室相關人士指，尹錫悅昨日將實時接受中央災難安全對策本部有關颱風路徑和應對情況的匯報，預計防颱防汛工作重點放在提前對高風險地區採取限行管制和疏散措施等，盡可能降低人員傷亡等。北韓《勞動新聞》報道，各級勞動黨組織、所有人民經濟有關部門單位和農業部門，為減少颱風所帶來的損失徹底做準備。