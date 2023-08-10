朝鮮半島打風 兩韓嚴陣以待
【本報綜合報道】強烈熱帶風暴「卡努」繼續北上，預計今日凌晨登陸朝鮮半島南部海域，貫穿南韓首都圈再移向內陸。南韓總統室昨日啟動全天候應急工作，總統尹錫悅可能徹夜指揮。北韓各地區發布強風、暴雨、海嘯和海上警報等預警，全力採取應對措施。
南韓總統室相關人士指，尹錫悅昨日將實時接受中央災難安全對策本部有關颱風路徑和應對情況的匯報，預計防颱防汛工作重點放在提前對高風險地區採取限行管制和疏散措施等，盡可能降低人員傷亡等。北韓《勞動新聞》報道，各級勞動黨組織、所有人民經濟有關部門單位和農業部門，為減少颱風所帶來的損失徹底做準備。
日韓取消大量航班
南韓氣象廳預計，濟州島和南韓南部海域昨日起受「卡努」影響，全境今日處於影響範圍。江原道嶺東地區降水量將達200毫米至400毫米，局部地區達600毫米以上。南韓全國10個機場取消近80架次航班，數十個渡輪服務暫停，多條道路封鎖。
日本氣象廳警告鹿兒島地區可能出現暴雨，危及生命的泥石流和洪水的風險激增。日本航空昨日取消252架次航班，約2.5萬名乘客受影響。全日空取消96架次航班，超過一萬名乘客受影響。
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