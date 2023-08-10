美澳破性侵兒童案 98人落網

揭暗網匿名分享檔案 13童獲救 經過超過兩年時間合作，澳洲聯邦警察與美國聯邦調查局（FBI）前天公布，雙方聯合調查兒童性侵罪案，在兩國合共拘捕98人，其中19人在澳洲落網，其餘79人則在美國落網。

澳洲警方表示，疑犯在暗網經營一個技術先進性侵兒童網絡，透過軟件匿名共享檔案，部分疑犯相信已犯案超過10年。此外，大多數澳洲疑犯從事職業均十分熟悉網絡，有助他們逃避偵查。經審訊後，其中兩名澳洲男子已被定罪，另有43人在美國罪成，共有13名受害兒童獲救。

料有更多人落網 FBI則指行動非常複雜，例如涉案平台複雜性及匿名性，意味沒有國家或機構可單獨對抗有關威脅。FBI稱已向其他國家當局發出有關其轄區內嫌疑人警告，沒有提到任何名字。

5名FBI探員前年在美國佛羅里達州入屋搜查時遇伏擊，導致兩人死亡、3人受傷，槍手其後自殺身亡。FBI事後揭發案中有案，意外發現一個境外性侵兒童組織。自去年起，FBI向澳洲警方提供澳洲組織成員情報，代號「巴基斯行動」聯合調查仍在繼續，不排除會有更多人落網。本報綜合報道