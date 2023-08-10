中菲仁愛礁爭議 華促美方停止挑撥

【本報綜合報道】美國批評中國海警局船隻上周六在南沙群島仁愛礁，向菲律賓巡邏船及補給船發射水炮。中國國防部新聞發言人吳謙周二回應稱，美方立即停止用南海問題搬弄是非、挑撥離間。

菲重申與華無相關協議 菲律賓總統小馬可斯昨日重申，菲中兩國沒有就菲方登陸艦拖離仁愛礁一事達成任何協議，若確實存在協議，「我現在就會廢除」。

吳謙表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，菲律賓企圖向非法「坐灘」的軍艦，運送用於維修加固的建築物資，侵犯中方主權，並違反《南海各方行為宣言》；強調中國軍隊將堅決履行職責使命，堅定維護國家主權和海洋權益。他又批評美國罔顧事實，無端指摘中方正當合法的海上維權執法行動，中方堅決反對。

美國國防部長奧斯汀周二與菲律賓國防部長特奧多羅通電話，奧斯汀譴責中方使用水炮及其他危險動作，危及菲方船隻及船員安全。雙方重申堅定維持美菲同盟、加強雙邊訓練、相互操作性及支持菲律賓軍隊現代化。他們同意短期內面對面會談，確保維持印太區安全、繁榮及穩定。