白羅斯軍演 波蘭增千兵駐邊境

【本報綜合報道】白羅斯周一起在接壤波蘭、立陶宛邊境舉行軍事演習，波蘭國防部翌日宣布向東部邊境增兵逾1,000人。與此同時，俄羅斯首都莫斯科昨凌晨再有兩架無人機飛入，但在市郊上空遭防空部隊擊落。

白羅斯國防部表示，演習是借鑑俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動經驗。無人機在演習期間出動，並以摩托化步兵部隊與坦克及其他兵種演練協同作戰。演習地點位於格羅德諾州，靠近戰略通道蘇瓦烏基走廊。走廊沿波蘭立陶宛邊境綿延96公里，把立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞與其他北約成員國連接起來，並分隔俄羅斯飛地加里寧格勒州和白羅斯。

莫斯科州光學廠爆炸25傷 另一方面，烏克蘭無人機頻頻奔襲莫斯科之際，莫斯科州一間光學設備工廠昨爆炸導致25人受傷。事發在扎戈爾斯克光學機械廠，設計及生產用於軍事、醫療、工業用途的光學和電子產品。緊急情況部初步認為，工廠一個私人租賃的煙花售庫爆炸，1,600平方米的建築物完全摧毀，事故並非由無人機攻擊引起，懷疑是人為因素肇禍。