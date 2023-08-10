美軍司令登驅逐艦 巡霍爾木茲海峽

【本報綜合報道】美國中央司令部表示，司令庫里拉周日至周二登上美國海軍神盾驅逐艦托馬斯‧哈德納號，通過霍爾木茲海峽並到訪阿聯酋及巴林。與此同時，美國兩艘增援中東地區的兩棲軍艦，周二在紅海與沙特阿拉伯一艘護衞艦舉行演習。

抵巴林視察美軍第5艦隊 庫里拉在美國海軍第5艦隊司令庫珀（Brad Cooper）陪同下，登上托馬斯‧哈德納號聽取轄區內所有艦艇部署實際情況。庫里拉與阿聯酋武裝部隊參謀長阿爾馬茲羅伊會面，討論兩軍關係及應對地區威脅；並在巴林獲國王哈馬德接見，談及兩國軍事關係及強化夥伴關係，克服地區挑戰。庫里拉在巴林期間視察第5艦隊司令部。

庫里拉表示，行程有助深刻了解美國與合作夥伴，以及部署區內的美國及聯盟軍隊戰備情況。他對中央司令部轄下美軍的能力、高度專業、戰備狀態印象深刻，強調美軍及合作夥伴是地區安全關鍵。逾3,000名美國海軍陸戰隊員及水兵周日抵達中東地區，隨同兩棲攻擊艦巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號部署，應對伊朗威脅。