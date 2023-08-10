解放軍戰機多次飛越台海中線

【本報綜合報道】日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎周一起訪問台灣之際，台灣國防部公布，昨日發現中國大陸各型戰機、轟炸機、預警機等25架次出海活動，其中10架次逾越海峽中線及延伸線進入台灣西南空域，配合5艘軍艦聯合戰備警巡。

或對麻生訪台作警告 台灣國防部表示，涉事解放軍飛機包括殲10戰機、殲16戰機、轟6轟炸機、空警500空中預警機，台軍運用聯合情監偵手段掌握情況，派出任務機艦及陸基導彈系統監控應對。解放軍上次派出大規模空中兵力並配合軍艦戰備警巡是周日，當時派出20架次軍機及5艘軍艦。分析指這是對麻生太郎訪台及慫恿「以武拒統」作出警告。

另一方面，浙江海事局發布航行警告，昨日下午6時至明日下午6時，解放軍在東海部分海域軍演。中國大陸官媒近日公開殲20隱形戰機最新驅逐外機的畫面，報道指解放軍當時發現一架身份不明的外機接近領空後，派出兩架殲20隱形戰機，在相關人員指揮下它們作出兩面包抄動作攔截，並對敵機發出警告驅離，對方最終飛走。