麻生太郎以《海賊王》漫畫 比喻日台關係

【本報綜合報道】日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎周一起率團訪問台灣，翌日與台灣總統蔡英文及副總統賴清德會面，期間以日本著名漫畫《海賊王》比喻台日關係，指男主角路飛一次都沒有背叛朋友也沒在朋友有難時見死不救。

台方感謝日本支持兩岸和平 麻生太郎昨與鴻海集團始創人郭台銘見面，對方帶着其《金門和平宣言》赴會。蔡英文周二在總統府會見麻生太郎、日本眾議員鈴木馨祐和中西健治訪問團，她感謝日本政府多次公開支持台灣海峽和平，以及麻生太郎公開肯定台灣的防疫成就等。麻生太郎提到《海賊王》主角路飛，與周遭的人維持良好人際關係，最後成為整個集團的領袖，他以此比喻希望台日之間的關係能夠綿延流長，持續地發展下去。

中國外交部昨日批評，日本個別政客不顧中方堅決反對，執意竄訪台灣並大放厥詞，渲染台灣海峽局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政，此舉嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，中方已經就此向日方嚴正交涉以及強烈譴責。

美前次卿訪台 推動私企關係 另外，美國前國務次卿克拉奇昨日至周六訪問台灣，期間會晤台灣政府官員、科技界領袖，他稱這次訪問是以科技外交官的身份，希望強化美台私營機構關係。克拉奇2020年以國務次卿身份訪台，創下41年來訪台層級最高的現任美國國務院官員。