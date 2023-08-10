日防衞預算3816億創新高

採購射程覆蓋他國導彈 建神盾艦 共同社周二報道，日本防衞省計劃把明年度防衞費預算提升至創新高的7萬億日圓（約3,816億港元）以上，正在協調本月底彙總申請。預算包括採購摧毀他國疆域內導彈基地等反擊能力的國產長程導彈、建造神盾系統搭載艦等。

擴大防空能力 拓新領域應對 報道引述相關人士指，預算申請將推動採購長程導彈，包括量產性能提升的陸上自衞隊12式陸基反艦導彈，把射程延長至約1,000公里，以及量產高速滑翔彈早期裝備型，用於琉球群島等島嶼防衞。預算同時將用於完善神盾艦為首的防空能力，擴大無人機運用、太空和網絡等新領域應對、確保彈藥等提升持續戰鬥能力等重點。

值得留意的是，神盾系統搭載艦是日本取消陸基神盾系統計劃後，用於攔截導彈的替代方案。根據日本最新發布的防衞白皮書，日方計劃採購兩艘神盾系統搭載艦，其設計大致與現役摩耶級神盾艦相似，但艦橋上層結構類似澳洲霍巴特級神盾艦。

神盾系統搭載艦將設有128個垂直發射系統單元，比摩耶級神盾艦的96個還要多，代表攔截能力更佳。在防衞白皮書中，構想圖可見神盾系統搭載艦攔截不同目標，包括掠海巡航導彈、高超音速滑翔飛行器或彈道導彈重返大氣層載具、無人機群。

日本政府去年12月制訂安全保障相關文件，寫明5年防衞費總額達到約43萬億日圓（約2.34萬億港元），本年度原始預算約6.8萬億日圓（約3,700億港元）。報道指，申請增額至7萬億日圓以上是遵循政府方針，但需要充分說明具體用途和必要。

遭黑客攻擊 日指未證機密外洩 另一方面，美國《華盛頓郵報》周一報道，美國國家安全局2020年秋季發現中國黑客入侵日本機密的防衞網絡，影響美日情報分享。日本內閣官房長官松野博一周二表示，日美兩國在各個層面一直保持密切溝通，尚未證實有安全資訊因網絡攻擊而洩露；又指網絡安全是維持美日同盟的基礎，日方繼續致力保持網絡牢固和安全。美國國防部發言人辛格周二拒絕評論報道，稱讓日本自行為其情報和網絡能力說明；又指美方對與日關係及雙方進行的情報共享充滿信心，而且有信心繼續這樣做。本報綜合報道