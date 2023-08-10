韓總統：優先制朝核導威脅

尹錫悅

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅周二表示，要通過合理高效的預算分配，優先構建遏制及應對北韓核導威脅的軍事力量，並果斷調整不緊要的武器體系部署工作。

下月成立無人機司令部 尹錫悅在總統府主持國防創新委員會第二次會議時表示，韓軍要制訂相關戰略，遏制北韓核導彈威脅，確保韓美同盟能夠在北韓發起挑釁時立即採取壓倒性的應對措施，及時剷除威脅根源，韓軍要發展成為異常強大的軍隊，讓敵軍不敢挑起爭端。

就下月1日即將成立的無人機作戰司令部，尹錫悅表示，司令部任重道遠，要在北韓無人機進行挑釁時主導防禦作戰，用具有攻擊性的戰力展現韓軍堅決的反制意志。他要求，司令部應該通過實戰訓練，保持隨時隨地立即執行任務的能力和態勢。

國防創新委員會為總統直屬機構，負責審議和調整國防部推進的第4期國防改革計劃《國防革新4.0基本計劃》。

當天會議就聯合軍事戰略（JMS）、無人機作戰司令部作戰遂行方案、《2024至2018年國防中期計劃》預算分配方案等議題進行討論。