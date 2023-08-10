出國團淪水魚 拒消費無景睇

【本報綜合報道】內地傳媒周二報道，內地流行假期出國旅遊，但不少人抱怨體驗欠佳，旅途期間除了不斷被索取貼士，旅遊團更需要在當地奢侈店消費，否則無法參觀其他景點。有旅行社收取費用後把業務賣給其他旅行社包辦，讓旅客無法得知具體行程。

家住浙江省嘉興市的林巴（化名），今年5月和家人報名泰國旅行團，旅行社承諾不會有強制消費。他抵達泰國曼谷後，導遊就要求給他和泰國助理、司機，以及他們入住的酒店準備貼士。他和團友在行程第二天被帶到珠寶購物中心和鱷魚皮製品店，由於只有小部分人願意購物，令他們購物時間被安排延長，見不到任何景點。

另一受害旅客李凱（化名）表示，他在網上購買一次日本精品小團舒適遊，全團原本有15人，後來才知道旅行社把行程業務安排賣給日本的旅行社，由對方每天報名參加不同的當地一天遊，導致他每天都在拼團，導遊和司機經常換來換去。

揭直播騙人購買 內地傳媒綜合多宗案例，發現不少受害者是在平台直播間購買低價旅行團購產品，網絡主播推銷這些旅遊產品略過灰色收費地帶，消費者無留意相關訊息而被騙。