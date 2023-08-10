法院安檢38分鐘 律師錯過庭審

【本報綜合報道】廣西自治區來賓市中級人民法院周一審理一宗刑事案，該案兩名辯護律師進入法院前被要求脫鞋安檢、禁帶電腦，保安人員對他們安檢約38分鐘，最後律師尚未進入法庭就被告知庭審結束。他們至今未收到法院再次開庭的通知。

不獲告知會否再開庭 內地傳媒周二報道，法院審理案情指，律師馮波2012年擔任桂林北京商會的法律顧問，該商會的創辦人劉強因黑社會性質組織罪等25項罪名，遭判刑25年。馮波作為該商會的法律顧問，涉嫌知情不報，並幫助其通過偽造證據等手段獲取非法利益。雖然馮波稱自己沒有參與放貸，更不知道劉強及其組織有虛假合同、催債等行為，但法院一審判他有期徒刑10年，並處罰35萬元人民幣（約38.1萬港元）。

案件周一迎來二審，律師劉長、王昊宸打算為馮波辯護，法院安檢處稱案件重大敏感，需要安檢兩人，於是過機檢查隨身物品和進行人身檢查，此時庭審已經進行約20分鐘。當兩人發現庭審結束，想確認會否擇日開庭，卻未能夠獲得回音。有消息指，馮波曾經被公安監視居住，對方聲稱只要承認偽造證據就能夠幾天後獲釋。