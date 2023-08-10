招斯國學生打黑工 兩中介判囚

【本報綜合報道】台灣康寧大學為規避新生註冊率低，2017年招募69名斯里蘭卡學生並讓中介安排他們打黑工。士林地方法院一審判3名被告6個月至一年不等有期徒刑，兩名被告上訴。台灣傳媒周二報道，高等法院維持一審處分，檢方可以上訴。

學生未返學先上班

案情指出，2017年9月，教學推廣協會及國際城市文化交流協會負責人朱啟屏、雙軌教育訓練發展協會理事長張永隆和蕭大龍，到斯里蘭卡游說當地人來台讀書和就業。當地一批學生簽署學生契約，來台後獲安排到聯華公司住宿，每周有兩天時間在台南校區讀書，但需要每周在工廠工作40小時；若未依安排就學或工作，需要繳交1,000美元（約7,800港元）才可以回國。有學生不堪工作強度向台灣外交部舉報。