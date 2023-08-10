招斯國學生打黑工 兩中介判囚
【本報綜合報道】台灣康寧大學為規避新生註冊率低，2017年招募69名斯里蘭卡學生並讓中介安排他們打黑工。士林地方法院一審判3名被告6個月至一年不等有期徒刑，兩名被告上訴。台灣傳媒周二報道，高等法院維持一審處分，檢方可以上訴。
學生未返學先上班
案情指出，2017年9月，教學推廣協會及國際城市文化交流協會負責人朱啟屏、雙軌教育訓練發展協會理事長張永隆和蕭大龍，到斯里蘭卡游說當地人來台讀書和就業。當地一批學生簽署學生契約，來台後獲安排到聯華公司住宿，每周有兩天時間在台南校區讀書，但需要每周在工廠工作40小時；若未依安排就學或工作，需要繳交1,000美元（約7,800港元）才可以回國。有學生不堪工作強度向台灣外交部舉報。
高等法院指，蕭大龍、張永隆規避《就業服務法》關於聘僱外國人工作之範圍、期間等限制規定，且主文記載未洽，撤銷改判，依意圖營利而違反任何人不得媒介外國人非法為他人工作之規定。雙軌教育訓練發展協會因其代表人執行業務違反任何人不得媒介外國人非法為他人工作之規定，判罰10萬元新台幣（約2.5萬港元）。
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