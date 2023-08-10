醫藥界反腐嚴 企業代表不敢赴院

廣西前醫保局長認受賄1875萬

內地傳媒報道，廣西自治區崇左市人民醫院早前發布公告，明確要求醫藥代表與醫務人員會面要登記建檔，提供有企業公章的廉潔承諾書等材料。醫院嚴禁任何科室及個人私自接待醫藥代表，接待時不得少於兩人，包括訪問科室主任、醫務人員或監察室的工作人員等。醫院在重點區域安裝閉路電視，畫面紀錄保留90天，備院紀檢監察亦將抽查流程與紀錄。