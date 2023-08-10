當局撥8億 援多地農業恢復

在國務院常務會議上，匯報各地防汛抗洪救災情況和災後重建工作，要求加強北方地區水利規劃建設，提高防災能力。會上強調要全力搜救失聯人員，減少傷亡；全面做好環境消毒殺菌和衞生防疫；抓緊修復災毀田塊和農業設施，加大農資供應保障力度。各相關部門要加大支持力度，迅速撥付各類救災資金，提早補償救助。民政部日前亦印發通知，要求各地民政部門全力做好受災困難群眾救助幫扶的工作。