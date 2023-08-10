北京雨災嚴重 已釀33死18失蹤

塌近6萬屋 重建目標為1年基本恢復 經歷罕見特大暴雨後，北京市人民政府新聞辦公室昨天舉行北京市防汛救災工作情況新聞發布會。北京市委常委、市政府常務副市長夏林茂在會上公布，首都截至昨天凌晨零時共有33人因災死亡，18人下落未明。他稱全市接下來將統籌規劃，全面做好災後恢復重建工作，目標是一年達成基本恢復，3年完成全面提升，長遠實現可持續發展。

夏林茂表示，北京此次洪澇災害造成近129萬人受災，5.9萬間房屋倒塌，14.7萬間房屋嚴重損壞，農作物受災面積亦達到22.5萬畝，上述災害損失僅屬階段性數據，仍持續統計真正財產損失。他同時公布，大部分死者因洪水沖淹或沖塌房屋致死，其中5人因搶險救援犧牲，失蹤人士包括一名搶險救援人員。他之後向死者家屬表示最誠摯慰問，同時提議在場人士一同起立，為遇難人員默哀。

83小時雨量達年均6成 當談及是次災情為何如此嚴重時，夏林茂解釋由7月29日晚上8時至8月2日早上7時為止，北京遭遇歷史罕見特大暴雨，全市平均降雨量達到331毫米，83小時內降雨是常年年均降雨量六成，昌平區王家園水庫降雨達到745毫米，是北京地區有儀器測量紀錄140年以來最大降雨量，門頭溝區平均降雨量則達到538.1毫米，房山區平均亦錄得598.7毫米。

災情發生後，夏林茂強調市委市政府一直不停「搶險、搶修、搶通」，包括搶通道路、恢復通電、通水及通訊，同時做好群眾安置及傷員救治等各項救災工作。截至前天傍晚6時為止，當地累計轉移8.2萬名群眾，同時提供充足基本生活物資，也配備醫護人員及相關藥品，甚至提供心理疏導等服務。他特別提到北京及早啟動災後防疫工作，加強傳染病監測預警及應急處置，嚴格監測及消毒受災地區水質，確保「大災之後無大疫」。

在會上，夏林茂提到北京正展開災後恢復重建工作。他補充，所謂「一年基本恢復」是指一年左右時間基本修復影響防洪水毀水利設施，完成損毀房屋修繕加固及農村居民自建住房原址重建，科學選定集中安置點位，同時加強交通、能源、教育及醫療等基礎設施建設，讓群眾基本生活得到保障。

至於「3年全面提升」是指全面完成災後恢復重建工作，提升災區防災減災能力，改善受災地區發展能力，為群眾營造出舒適的居住環境。而「長遠可持續發展」則着眼長遠、整體規劃，改善受災地區功能布局，提升基礎設施及基本公共服務保障水平等。

房山區重災龍王廟無損 在眾多受災地區當中，房山區大量房屋被沖塌，區內龍王廟卻屹立不倒，就連廟牆都完好無損。內媒分析指出，由於龍王廟選址較好，減少水流衝擊，加上修建時用料講究，設計用圓形院牆，抵禦洪水能力較強。也有網民認為科學盡頭便是玄學：「不會讓大水沖了龍王廟！」

另一邊廂，國家防汛抗旱總指揮部（國家防總）昨午3時把河北省防汛二級響應調整為三級。此外，應天津市要求，國家防總辦公室、應急管理部聯同國家糧食和物資儲備局已向當地調運第5批中央救災物資。本報綜合報道