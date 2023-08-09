俄烏戰爭毀霸權 造就多元新世界

中東及俄羅斯專家並資深傳媒人大衞‧赫斯特（David Hearst）提出新的見解，針對世界如今共同關心的問題：俄烏戰爭是否世界秩序的新轉折點，戰後的世界會怎樣？

西方主流意識形態仍堅信西方最終會勝利，尤其看到過往對北約離心的德國變得更依從美國，另外芬蘭加入北約，瑞典亦申請加入，帶來嶄新的「泛大西洋主義」（Pan-Atlanticism）。但戰爭發展至今南半球再不受西方支配，連土耳其及中東也保持相對中立及不支持制裁俄羅斯。

不同地域勢力崛起 赫斯特指出：過去葉利欽時期俄羅斯親西方的同一班政治精英，如今卻變為相信俄羅斯面臨與西方霸權生死存亡的鬥爭，俄甚至在必要時會動用核武以防失敗，俄羅斯前總統及如今聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫的態度轉變，就是典型例子。

就如過去美國入侵伊拉克及阿富汗不會被追究責任，如今俄羅斯也不會，國際秩序及規範只對小國如伊拉克及塞爾維亞才有效，不可能觸及安理會五常。首先俄烏戰爭已經使國際互聯網及貿易，走向西方與中俄結盟的分庭抗禮。普京的計算是戰爭再持續下去，俄比美國及其歐洲盟友更能消耗不倒，美國已失去盟友對它保護力的信任，美國也失去了控制中國及南半球的經濟及軍事實力，世界走向新權力均衡，除了中國及俄羅斯，還有不同地域的經濟及軍事力量如印度丶土耳其丶巴西及沙特阿拉伯的崛起，它們之間的斡旋及友好合作可完全不理會西方霸權。

無疑印度和土耳其是想回復舊有的光輝，但西方是刻意妖魔化俄羅斯，普京的視野不是被抹黑為想回到蘇聯共產主義帝國，而是之前的俄羅斯東正教正統思想，一個像過去有經濟及軍事實力又受尊重的歐洲強大國家，為了實現這政治理想，普京幾乎有一種救世主心態要搗毀美國霸權主義，建立歐洲自主。這點其實正正和中國相似，中國也是要反霸權才能復興中華傳統文化的王道政治。

正因為過去西方霸權處理疫情丶行使經濟及軍事干預的失敗，使以中俄為首帶動不同地區勢力崛起，邁向取替西方霸權。俄烏戰爭最終沒有一方可全面勝利，只能以某程度的妥協來終結，但無論如何西方霸權會沒落，全世界會走上多元化不歸路。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻