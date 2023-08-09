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浦江葡萄空運星洲
浙江省金華市浦江縣出產的浦江巨峰葡萄近日搭飛機運往新加坡，是今年首批出口至當地的浦江葡萄。為保持品質，工人精細修剪，使每串葡萄的果形、色度、重量都標準化，畝均產量嚴格控制在1,500公斤以下。浦江有「中國巨峰葡萄之鄉」稱號，浦江葡萄現已取得中國國家地理標誌證明商標，今年剛獲得「品字標浙江農產」品牌。
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