三子同日出生 病母稱幸運

【本報綜合報道】英國一位母親曾獲告知可能永遠不會懷孕，她卻打破號稱13萬分之一的機率，在不同年份的同一天生下3個男孩，現時分別7歲、4歲和兩個月大。她感嘆這完全是個奇迹：「太神奇了，我們覺得自己完全被祝福了。」

懷孕機率13萬分之一 現年42歲的史密斯（Emma Smith），在18歲時被診斷出患有子宮內膜炎，可能會增加懷孕和維持妊娠的難度，醫生建議她立即開始組織家庭，以獲健康懷孕的最佳機會。史密斯之後陸續接受10次手術，試圖切除子宮內的增生組織，但病情一直復發，甚至變得嚴重，更曾經歷過一次流產。

不過，史密斯和伴侶邁考克（Dave Mycock）之後接連在2016年、2019年和今年的6月20日，先後迎來兒子詹姆斯、喬和傑伊。史密斯稱，她懷上喬時的預產期是7月4日，最終早產。史密斯相信兒子的生日有重要的意義，她本人是5月11日出生，而丈夫是5月9日生日，兩人的日子加起來正好等於20，令他們永遠不會忘記。