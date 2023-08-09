截癱單車手克服逆境 偕夫馳騁

【本報綜合報道】澳洲新南威爾士省一名前職業女山地單車手，3年前因一次騎行意外截癱，無法再與丈夫兼搭檔馳騁。她未有因此氣餒，最近更借助自適應單車與丈夫一起重返野外。她有時候看到丈夫臉上綻放神采，頓時知道「他為我感到驕傲」。

基歐（Coleen Kehoe）一生與單車結下不解緣，她曾參加全國山地單車比賽，在單車俱樂部做志願者，更在新省獵人谷的格倫羅克省立保護區邂逅到丈夫，兩人已結婚20年。一次意外令她胸口至雙腳截癱，基歐直言這改變她所認識的世界，一切戛然而止。其丈夫里克（Rick Kehoe）稱，他們發現不能再一起騎車時，兩人都很難過。里克之後曾自己外出騎行，但也沒怎麼向妻子提起。