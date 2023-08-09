德國深造登指揮台 韓青奪冠揚名海外

曾前往德國留學的南韓音樂家，周日在奧地利2023卡拉揚青年指揮家獎大賽中奪得冠軍。他前日受訪時直言自己關注的是表現，而非獎項或結果，又形容還沒有完全適應獲勝的感覺，依舊沉浸在表演的情緒中。

沉浸表演 不計勝負 本屆活動共有來自54個國家的323名選手參加，今年4月最終評選出3名選手入圍決賽，分別是來自南韓的尹漢潔（Hankyeol Yoon，音譯）、白羅斯的阿列克謝諾克（Vitali Alekseenok）和奧地利的沃格爾（Tobias Wögerer）。其中尹漢潔的表演脫穎而出，獲評審團稱讚他的指揮具有領袖氣質、厚積薄發、技術超群，讓人感到音樂在心中自由流淌。除獲得1.5萬歐元（約13萬港元）獎金外，他還將在明年的薩爾茨堡音樂節上指揮著名交響樂團。

29歲的尹漢潔出生於南韓大邱，在首爾藝術高中就讀時期赴德留學，畢業於慕尼黑音樂和戲劇學院，期間學習指揮、作曲和鋼琴演奏。他曾在2019年的瑞士格施塔德梅紐因音樂節上獲得指揮比賽一等獎，並在日內瓦大劇院和紐倫堡國家劇院擔任副指揮。他稱，指揮家應該具備許多不同的能力，包括透過在技術技能和友好、尊重的態度之間取得良好的平衡，來說服音樂家相信自己的想法。

卡拉揚青年指揮家獎以奧地利已故傳奇指揮家卡拉揚的名字命名，由卡拉揚協會和薩爾茨堡音樂節聯合舉辦，旨在激勵21歲以上和35歲以下的年輕指揮家。尹漢潔在決賽前受訪時表示，他一直關注這項賽事，多年來的目標一直是希望能夠參加，又形容卡拉揚實現了無數輝煌成果，更向世界各地的人們介紹音樂的語言，很偉大。本報綜合報道