德桑蒂斯否認2020大選陰謀論

德桑蒂斯

【本報綜合報道】爭取美國共和黨總統候選人提名的佛羅里達州州長德桑蒂斯，周一首次明確表示前總統特朗普輸掉2020年大選、現任總統拜登是贏家。當地傳媒形容，德桑蒂斯直接反對主流共和黨人認為，2020年大選結果遭民主黨竊取的主張。

德桑蒂斯周一接受訪問時稱，2020年大選方式存在問題，當中提及郵寄選票，「我不認為這是一次運作良好的選舉。但我認為共和黨人沒有努力反擊。當這種情況發生時，你必須反擊。」主持人追問：「恕我直言，你未有明確地回答特朗普是否於屆大選中落敗。」德桑蒂斯始回應說：「他（特朗普）當然輸了，拜登是總統。」

德桑蒂斯此前迴避有關上屆大選結果合法性的問題，但近日「轉口風」開始質疑特朗普及其盟友散布的陰謀論。分析指，在民調大幅落後特朗普的德桑蒂斯，希望能夠在選情取得突破，但其最新表態可能使他與共和黨的大部分基礎選民產生矛盾。特朗普競選團隊發言人表示：「德桑蒂斯真的不應該再做拜登的大啦啦隊長了。」

特朗普拉票 拒黨友沾光 另外，特朗普的助理周一透露，特朗普將出席艾奧瓦州博覽會，但不會與其他共和黨初選競選人在博覽會同台現身。分析認為，特朗普目前在黨內遙遙領先眾多對手，因此希望在艾奧瓦州獨佔風頭，以免其他對手沾光，尤其是主要對手德桑蒂斯。艾奧瓦州首府得梅因舉行的年度博覽會，是政治候選人爭取選票的重要場合。