67人預告犯罪 韓嚴打模仿潮

發貼者逾半不足20歲 南韓京畿道城南市一名持刀男子上周四隨機斬人，造成一死13傷，正被控以謀殺罪名。當地警方前天公布疑犯個人資訊，包括個人容貌照片等，期望藉此遏止他人模仿犯案。截至昨天早上9時，全國已有67人因在網上發布殺人預告貼文而落網。

根據警方公布資料，22歲疑犯名叫崔元宗，留有一頭短髮。他涉嫌於上周四首先駕車衝向路上行人，造成5名路人受傷，之後再持刀進入附近商場，無差別襲擊多人，造成另外9人受傷，一度被控謀殺未遂罪名。由於一名捱撞女傷者延至周日凌晨死亡，他最終被改控其他罪名。

人群密集區大規模盤查 案發後，總統尹錫悅翌日指摘事件屬針對無辜平民恐怖主義行為，同時指示動員警力嚴厲應對，避免民眾感到不安。針對網上不斷出現預告殺人貼文，警方連日採取行動。警察廳國家搜查本部昨天公布，截至當天早上共有67人落網，較前天傍晚6時為止增加兩人。

上述落網發貼者當中，34人為未滿20歲青少年，包括免除刑事處罰，即未滿14歲兒童。例如，蔚山廣域市一名年僅10歲小學生周日就在網上電腦遊戲聊天室宣稱，將在蔚山市北區一間小學隨機殺人，後來向父母坦白。警方接報後一度展開全面調查，不僅搜索學校內部，還派遣巡邏車監控校園周邊環境，正調查學童及家長情況，藉此了解該名小學生發文原因。

另一方面，警方上周五至周日曾在人群密集地區盤查442名形迹可疑人士，並以涉嫌恐嚇等為由對其中14人立案。而7人因違反《輕犯罪處罰法》被罰款，99人被警告訓誡。本報綜合報道