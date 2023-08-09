沙特會議商烏和平 華指有助鞏固共識

【本報綜合報道】討論烏克蘭和平方案的國際會議周日在沙特阿拉伯吉達結束，中美等逾40個國家參與。英國傳媒周一引述中國外交部指，會議有助於鞏固國際共識。美國國務院稱確實認為中方的出席富有成效，白宮國家安全顧問沙利文和代理副國務卿努蘭曾經會晤中方代表。

中國派出中國政府歐亞事務特別代表李輝參加會議，外交部在書面聲明表示，李輝就政治解決烏克蘭危機與各方進行廣泛接觸和溝通，聽取各方意見和建議，進一步凝聚國際共識。中方稱，中國將繼續在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件提出的12點主張基礎上加強對話，積累互信，但未進一步說明細節。有分析指，中方派人出席今次會議，反映北京的取態可能會出現轉變，但不會改變對俄羅斯的支持。

烏克蘭總統澤連斯基的幕僚長葉爾馬克周一表示，會議對俄羅斯造成巨大打擊，與會者同意約6周內再次舉行政治顧問會議。他聲稱所有與會國家都全力支持烏克蘭的獨立和領土完整，又指會議只是討論烏方提出的和平方案，但承認與會者之間對該方案部分內容仍然缺乏共識，因此本月底不會再舉行峰會。與會者正在起草框架文件草案，準備在未來的和平峰會通過，並預計可能需要兩次峰會，才能夠在各國支持下達成和平計劃共識。