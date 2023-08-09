尼日爾軍變 美官被拒見總統

巴祖姆

【本報綜合報道】尼日爾政變軍人未有在西非國家經濟共同體設下的周日限期前，釋放民選總統巴祖姆，西非國家經濟共同體周四將召開緊急峰會商討。美國代理副國務卿努蘭周一到尼日爾首都尼亞美與政變軍人領袖會面，但被拒絕會見巴祖姆。

努蘭與多名政變軍方領袖開會，歷時約兩小時，但發動政變並自封為國家領袖的總統衞隊將軍奇亞尼（Abdourahamane Tchiani）沒有出席。努蘭形容對話極坦率但相當困難，軍方立場堅定，他們不支持尼日爾憲法。她清晰表明如果尼日爾不恢復民主，美國將停止援助；又指巴祖姆及其妻兒被扣押，美方關心他的福祉，相信尼日爾軍方明白邀請俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團進駐，對尼日爾主權構成的風險。

西非國家經濟共同體現分歧 西非國家經濟共同體早前警告尼日爾，若不在限期前釋放巴祖姆，不排除會軍事介入，但至今未有行動。西非國家經濟共同體領導人周四將開會討論下一步，但成員國之一的尼日利亞，其國會參議院已經反對軍事行動，並要求總統研究其他方案。