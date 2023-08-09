謀暗殺澤連斯基 拘烏女間諜

【本報綜合報道】烏克蘭國家安全局周一公布，早前拘捕一名涉嫌充當間諜的女子，她企圖向俄羅斯提供烏克蘭總統澤連斯基到訪南部城市尼古拉耶夫的行程資料，讓俄方策劃空襲暗殺；涉事女子一旦間諜罪成，最高面臨12年監禁。自俄烏去年2月開戰以來，澤連斯基據報成功避過至少12次暗殺，部分是由西方情報部門發現。

烏克蘭國家安全局表示，澤連斯基原定7月到訪尼古拉耶夫，涉事女子居住的奧恰基夫位於尼古拉耶夫附近，曾經在軍服店工作，利用與地方的關係搜集澤連斯基行程資訊。為了獲取情報，她駕車在目標區域拍攝烏軍設施，記錄彈藥庫、電子戰設施及其他軍事設施。局方在她向俄羅斯轉交情報前一天採取拘捕行動，俄方原本計劃利用涉事女子取得的內部情報，以導彈發動空襲刺殺澤連斯基。

此外，俄羅斯周一對烏克蘭頓涅茨克州波克羅夫斯克兩度發動導彈攻擊，造成至少7人死亡及88人受傷。俄方同日對烏克蘭哈爾科夫州一條村莊兩度發動空襲，造成3人死亡及9人受傷。