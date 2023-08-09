美核彈基地 致癌物超標須清理

位於蒙大拿州 發射設施驗出 美國對陸基戰略核力量實施現代化之際，空軍全球打擊司令部周一發表初步調查報告，證實一個位於蒙大拿州的洲際彈道導彈基地，有兩個發射控制中心的樣本驗出致癌物多氯聯苯超出法例上限，軍方下令立即清理。至於餘下兩個分別設在懷俄明州及北達科他州的核導彈基地，它們的樣本分析結果尚未出爐。

美國現時部署400枚民兵3型洲際彈道導彈，由懷俄明州F‧E‧沃倫空軍基地、北達科他州邁諾特空軍基地、蒙大拿州馬爾姆斯特倫空軍基地操作。除了已經部署洲際彈道導彈的發射井外，另外設有50個發射井，必要時填裝同一型號洲際彈道導彈。

上述3個空軍基地各有150個發射井（官方稱為發射設施），每10個發射井由一個導彈警戒設施（前稱發射控制設施）管理。這些設施配備一個發射控制中心。發射控制中心有一個兩人小組全天候當值，他們準備好隨時接收指令發射洲際彈道導彈。

揭217名空軍及親眷患癌 美國傳媒今年1月披露，至少268名過去在洲際彈道導彈基地工作的空軍人員及親眷，患上癌症、血液疾病或其他疾病；其中217人通報患癌，包括33宗非何傑金淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma，又譯非霍奇金淋巴瘤），當中9人是馬爾姆斯特倫空軍基地現役及退役人員。空軍航太醫學院於是對導彈發射人員及親眷展開調查。

今年6月22日至29日，空軍派出生物環境小組檢查馬爾姆斯特倫空軍基地，採集水、泥土、空氣及導彈發射設施的表面物質樣本。空軍全球打擊司令部表示，採集的30個空氣樣本沒有找到多氯聯苯；在300個表面物質樣本中，279個沒有驗出多氯聯苯，餘下21個發現多氯聯苯，當中19個的含量低於環境保護署之標準、兩個超標。

多氯聯苯含量超標的樣本來自發射控制中心，另外兩個基地的空氣及表面物質樣本化驗結果有待公布，所有基地的泥土及水樣本分析未完成。美國1929年至1979年生產多氯聯苯，其後立法禁止；馬爾姆斯特倫空軍基地1961年開始建造洲際彈道導彈發射設施，空軍直至1980年代從洲際彈道導彈基地逐步淘汰含有多氯聯苯的設備。

易影響神經及生殖系統 多氯聯苯耐熱性及電絕緣性能良好，常用作加熱或冷卻時的熱載體、電容器、變壓器的絕緣液體，也常作為潤滑油、液壓油、除塵劑、防水化合物、鑄劑、真空泵流體、塗料及溶劑使用。美國環境保護署把多氯聯苯視為「可能的人類致癌物」，它容易累積在脂肪組織，造成腦部、皮膚及內臟疾病，影響神經、生殖及免疫系統。

空軍全球打擊司令部表示，在清理涉事發射控制中心及緩和人員暴露於潛在有害狀況期間，洲際彈道導彈核警戒任務不受影響。司令比西埃（Thomas Bussiere）重申，在他對為下屬提供安全及清潔的工作環境感到滿意前，有關措施將一直執行。本報綜合報道

馬爾姆斯特倫空軍基地操作民兵3型洲際彈道導彈。 美國民兵型洲際彈道導彈基地分布圖