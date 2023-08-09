兩岸國際

美核彈基地 致癌物超標須清理

空軍人員在馬爾姆斯特倫空軍基地一個發射控制中心採集樣本。 空軍人員在馬爾姆斯特倫空軍基地一個發射控制中心採集樣本。
空軍人員在馬爾姆斯特倫空軍基地一個發射控制中心採集樣本。
位於蒙大拿州 發射設施驗出
美國對陸基戰略核力量實施現代化之際，空軍全球打擊司令部周一發表初步調查報告，證實一個位於蒙大拿州的洲際彈道導彈基地，有兩個發射控制中心的樣本驗出致癌物多氯聯苯超出法例上限，軍方下令立即清理。至於餘下兩個分別設在懷俄明州及北達科他州的核導彈基地，它們的樣本分析結果尚未出爐。
美國現時部署400枚民兵3型洲際彈道導彈，由懷俄明州F‧E‧沃倫空軍基地、北達科他州邁諾特空軍基地、蒙大拿州馬爾姆斯特倫空軍基地操作。除了已經部署洲際彈道導彈的發射井外，另外設有50個發射井，必要時填裝同一型號洲際彈道導彈。
上述3個空軍基地各有150個發射井（官方稱為發射設施），每10個發射井由一個導彈警戒設施（前稱發射控制設施）管理。這些設施配備一個發射控制中心。發射控制中心有一個兩人小組全天候當值，他們準備好隨時接收指令發射洲際彈道導彈。
揭217名空軍及親眷患癌
美國傳媒今年1月披露，至少268名過去在洲際彈道導彈基地工作的空軍人員及親眷，患上癌症、血液疾病或其他疾病；其中217人通報患癌，包括33宗非何傑金淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma，又譯非霍奇金淋巴瘤），當中9人是馬爾姆斯特倫空軍基地現役及退役人員。空軍航太醫學院於是對導彈發射人員及親眷展開調查。
今年6月22日至29日，空軍派出生物環境小組檢查馬爾姆斯特倫空軍基地，採集水、泥土、空氣及導彈發射設施的表面物質樣本。空軍全球打擊司令部表示，採集的30個空氣樣本沒有找到多氯聯苯；在300個表面物質樣本中，279個沒有驗出多氯聯苯，餘下21個發現多氯聯苯，當中19個的含量低於環境保護署之標準、兩個超標。
多氯聯苯含量超標的樣本來自發射控制中心，另外兩個基地的空氣及表面物質樣本化驗結果有待公布，所有基地的泥土及水樣本分析未完成。美國1929年至1979年生產多氯聯苯，其後立法禁止；馬爾姆斯特倫空軍基地1961年開始建造洲際彈道導彈發射設施，空軍直至1980年代從洲際彈道導彈基地逐步淘汰含有多氯聯苯的設備。
易影響神經及生殖系統
多氯聯苯耐熱性及電絕緣性能良好，常用作加熱或冷卻時的熱載體、電容器、變壓器的絕緣液體，也常作為潤滑油、液壓油、除塵劑、防水化合物、鑄劑、真空泵流體、塗料及溶劑使用。美國環境保護署把多氯聯苯視為「可能的人類致癌物」，它容易累積在脂肪組織，造成腦部、皮膚及內臟疾病，影響神經、生殖及免疫系統。
空軍全球打擊司令部表示，在清理涉事發射控制中心及緩和人員暴露於潛在有害狀況期間，洲際彈道導彈核警戒任務不受影響。司令比西埃（Thomas Bussiere）重申，在他對為下屬提供安全及清潔的工作環境感到滿意前，有關措施將一直執行。本報綜合報道
馬爾姆斯特倫空軍基地操作民兵3型洲際彈道導彈。馬爾姆斯特倫空軍基地操作民兵3型洲際彈道導彈。
馬爾姆斯特倫空軍基地操作民兵3型洲際彈道導彈。
美國民兵型洲際彈道導彈基地分布圖美國民兵型洲際彈道導彈基地分布圖
美國民兵型洲際彈道導彈基地分布圖
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