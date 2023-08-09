北韓黑客被指網攻俄導彈商

【本報綜合報道】英國傳媒昨日報道，由北韓政府支持的黑客2021年底至2022年5月，秘密入侵俄羅斯導彈生產商切洛梅設計局的網絡，但未知有否竊取任何資訊或檢視甚麼。報道指，今次事件反映北韓為了取得關鍵技術，對盟友發動網絡攻擊。

首先發現今次黑客活動的是美國網絡安全公司SentinelOne，分析員發現切洛梅設計局一名IT人員上傳調查北韓黑客攻擊的證據到私人門戶網站時，意外洩漏公司內部通訊，該私人門戶網站廣為全球網絡安全研究員所用。SentinelOne認定是北韓發動黑客攻擊，因為黑客重用一款此前使用的惡意軟件和惡意基礎設施。黑客入侵切洛梅設計局的IT環境，使他們讀取電子郵件流量、在網絡之間跳轉及提取數據。

切洛梅設計局位於莫斯科郊區，是高超音速導彈、衞星技術和新一代彈道導彈的先驅開發商，俄羅斯鋯石高超音速導彈由它研發和生產。專家指，北韓開始研發核彈以來，對上述3個領域都非常感興趣。

韓指平壤或供俄武器 另外，南韓統一部發言人具炳彬周一表示，北韓領袖金正恩上周接連視察生產大口徑火箭炮彈、小型武器、巡航導彈及無人機引擎的工廠，似乎是展示國防成果、回應美國及南韓即將舉行的聯合演習，並為武器出口布局，朝中社也在報道首次使用「國防經濟」一詞。韓聯社指，在俄羅斯國防部長紹伊古訪朝及出席武器展覽後，朝方公布金正恩視察軍工廠的消息，表明該國有意向俄羅斯出口武器。