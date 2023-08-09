美台貿易首批協定 拜登簽實施法案

拜登

【本報綜合報道】美國總統拜登周一簽署美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案，代表法案生效，但他關切部分規定。美台今年6月1日簽署首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。

拜登發表聲明，對法案針對美台後續協商部分規定表達關切，認為這些規定恐影響美國憲法賦予他與外國夥伴協商的權力。拜登舉例，法案第7節要求美國貿易代表辦公室，在與外國夥伴協商期間須提交協商文本給國會委員會，並阻礙貿易代表辦公室在國會審閱期間將文本傳給台灣。

美邀王毅訪美時間未確定 拜登強調：「在出現法案第7節規定侵害我與外國夥伴協商的憲法權力時，我的政府將視其為不具法律約束力。」此外，法案要求把議員納入美國代表團，賦予他們參與例行簡報的權利，包括攸關臨時協議的部分。

另一方面，美國國務院發言人米勒周一在記者會，被問及中國大陸有否答應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅訪美邀請，米勒指需要由北京交代，美方預期王毅會訪美並與國務卿布林肯會面，但目前未知時間。