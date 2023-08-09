仁愛礁糾紛中菲互指摘 京再促拖走坐灘軍艦

【本報綜合報道】菲律賓指控中國海警上周六在南沙群島仁愛礁，向菲方船隻發射水炮一事持續發酵。對於菲律賓國家安全官員周一強調永不放棄仁愛礁，中國外交部翌日再度表態，敦促菲方立即從該島礁拖走非法「坐灘」的軍艦，恢復其無人無設施的狀態。中國駐菲律賓大使黃溪連稱一直等待菲方反饋，希望盡快啟動商談。

水炮示警 中方強調克制 中國外交部發言人昨日表示，已經向菲方提出嚴正交涉。發言人批評，菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》，又指南海仲裁案所謂裁決違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法和無效。中方強調，願意繼續通過對話協商，與菲方妥善處理海上問題，共同維護雙邊關係和海上局勢穩定。中方亦公布中國海警船事發當天對菲方船隻發射水炮警示畫面，強調全程保持理性克制。

另外，菲律賓外交部傳召黃溪連抗議，黃溪連會見菲律賓副外長拉扎羅時，指摘菲方一再破壞既有共識、挑戰管控現狀的行動，中方通過多渠道向菲方一再表達嚴正關切，但菲方執意派船衝闖仁愛礁附近海域，中方不得不作出必要反應。他希望菲方與中方相向而行，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控；又指採取炒作戰術和引入第三方勢力不僅於事無補，只會使事態更複雜化。