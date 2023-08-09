賴清德拒接受台獨金孫標籤

【本報綜合報道】台灣副總統賴清德周一在當地傳媒節目表示，不接受外界對他的「台獨金孫」標籤，表示在台灣民主運動參與者面前，「大家都是小孩」。他又認為，台灣應該與中國大陸和平相處、互相合作，不必兵戎相向，也不必成為敵人。

談兩岸關係 不必兵戎相向 賴清德對曾經自稱的「務實的台獨工作者」作出闡述，聲稱務實就是根據事實，「事實上台灣不屬於中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；工作者就是守護台灣，促進台灣的民主、和平跟繁榮。

他指在印太局勢緊張之際，其使命是維護區域和平和穩定，必須延續台灣總統蔡英文的四個堅持，他投書美國傳媒提出的強化國防威懾力等四大支柱是行動方案。

賴清德表示，民進黨或其他台灣政黨及廣大台灣人民，都希望與中國大陸不要成為敵人，能夠成為朋友，也樂見兩岸一樣享受民主自由的幸福。他認為，兩岸說的「台獨」基本上是不一樣，台灣可以先親近中國大陸人民，但守護台灣的信念不變。他又批評藍營操作「票投民進黨、青年上戰場」是配合中國大陸的文宣，強調民進黨未執政前兩岸發生過戰爭，北京尋求兩岸統一也不是民進黨執政之後的事。

蔣萬安將出席雙城論壇 另一方面，今年的台北上海雙城論壇由上海方主辦，台灣傳媒昨引述消息報道，論壇確定本月29日至31日舉辦，台北市市長蔣萬安決定親身與會。台北市政府表示，雙城論壇的細節仍然在最後規劃及協調階段，一旦確定就即時對外公布及說明。